Está o WRC a ‘perder’ provas clássicas a mais? Ou há que ‘follow the money’?

Em declarações ao Dirtfish, Elfyn Evans mostrou-se preocupado com o facto de algumas provas ‘clássicas’ estarem a perder o seu lugar no WRC, enquanto o Promotor tenta encontrar um equilíbrio entre as várias componentes do ‘negócio’.O espetáculo propriamente dito, dado pelas equipas e pilotos, entretenimento geral, ‘value for money’, retorno que a competição dá às marcas envolvidas, e valor global da competição como um todo.O calendário de 2023 recupera provas como o México e o Chile, mas deixa de fora…...