Fórmula 1: Williams pode conseguir o que a AlphaTauri desejou

A relação contratual entre Williams e Nicholas Latifi vai terminar no final deste ano, tendo a confirmação sido anunciada por ambas as partes durante esta manhã. Não foi uma decisão surpreendente, tendo surgido os rumores da substituição do piloto canadiano numa fase muito precoce da época, com alguns deles a avançarem que a troca de pilotos na equipa de Grove podia acontecer ainda durante a presente temporada. Não foi isso que aconteceu e Latifi vai sair da equipa apenas no…...