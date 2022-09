F1, Sebastian Vettel: “o tempo dirá se fico aborrecido em três meses ou três anos”

Sebastian Vettel não exclui por completo o seu possível regresso à Fórmula 1, noutra função que não piloto, entenda-se, com o tetracampeão mundial a mostrar-se bem disposto ao dizer que "o tempo dirá se me aborreço dentro de três meses ou três anos".Como se sabe, Vettel encerra a sua ilustre carreira de 16 anos na F1 no final desta temporada de 2022, tendo reclamado até aqui 53 vitórias, 122 pódios e 57 pole positions, juntamente com os seus quatro títulos,…...