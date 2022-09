F1, Lando Norris: “Tenho muita fé nesta equipa…”

Lando Norris admite que o MCL36 não se adequa muito bem ao seu estilo de pilotagem, e que apesar das coisas lhe estarem a correr bem este ano, isso sucede apesar da sua má relação com o McLaren MCL36.Lando Norris ocupa atualmente o sétimo lugar no campeonato de pilotos com 88 pontos - incluindo o seu pódio em Imola, o único pódio fora da Red Bull, Ferrari e Mercedes, este ano.Em declarações ao podcast Beyond The Grid da F1, o…...