WRC, Dani Sordo: O homem dos pódios não sabe se continua em 2023

A carreira de Dani Sordo no WRC vem desde 2005, ano em que venceu o Mundial Júnior.No ano seguinte, 2006, correu com a Citroen, na equipa oficial e na Junior Team até 2010, nunca conseguindo melhor do que dois terceiros lugares no WRC, em 2008 e 2009, curiosamente sem qualquer vitória até então.Perdeu o seu lugar na equipa oficial, fruto do aparecimento de um certo Senhor chamado Sébastien Ogier, e passou dois anos com a Mini, com o mesmo sucesso…...