WRC, Jari-Matti Latvala: “O Rali da Grécia foi duro, sabemos porquê e estamos a trabalhar nisso”

Jari-Matti Latvala, o diretor da equipa Toyota Gazoo Racing WRC, está determinado a colocar para trás das costas um duro Rali da Grécia, e nesse contexto o foco da equipa está totalmente em ‘virar novamente o tabuleiro no Rali da Nova Zelândia.A Toyota sofreu um duro golpe na ronda anterior do WRC quando Kalle Rovanperä, Elfyn Evans e Esapekka Lappi tiveram todos problemas - deixando Takamoto Katsuta como o único piloto a ter um resultado ‘decente’ com a sexta posição…...