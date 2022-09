F1: Cada vez mais Safety Cars em pista

Desde a sua introdução na F1 em 1993 que o Safety Car tem sido uma ferramenta importante para gerir as corridas. Mas a estatística mostra que o número de corridas afetadas com Safety Cars tem vindo a aumentar. Se olharmos para os dados, vemos que até 2013 o número de corridas afetadas com Safety Car rondava as 6, um número que subiu muito desde 2014. Desde a entrada em cena da era híbrida (e do acidente de Jules Bianchi), que…...