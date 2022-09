F1: George Russell fala dos pontos forte de Lewis Hamilton

George Russell é um dos destaques desta época, na sua primeira temporada na Mercedes em que tem demonstrado uma regularidade impressionante. Mas o jovem britânico tem aprendido muito com o seu colega de equipa, Lewis Hamilton. Russell nunca escondeu a admiração por Hamilton e sempre assumiu uma postura muito humilde, tentando aprender o máximo possível. O jovem piloto está à frente de Hamilton nas contas do campeonato, mas a satisfação de ser colega do #44 é clara e as aprendizagens…...