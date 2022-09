Inflação pressiona ‘Teto Orçamental’ das equipas de Fórmula 1

Ninguém sabia que o segundo ano de teto orçamental na Fórmula 1 viria ‘acompanhado’ por uma crise quase sem precedentes a vários níveis, que está a colocar forte pressão nesse mesmo limite de custos.A inflação sobe ‘agarrada’ aos crescentes custos da energia, e as equipas de Fórmula 1 começam a ter problemas com o seu pessoal, já que para as equipas ‘compensar’ a inflação há algum tempo sentida pelos seus funcionários, significa para muitos casos ir para lá do teto…...