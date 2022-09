C.P. Karting: Romeu Mello ganha ‘Prémio Fair-Play’ após vitória no Bombarral

Romeu Mello foi distinguido com o prémio de fair-play, designado por ‘Cartão Branco’, que é atribuído pela Comissão de Ética da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) – com o apoio Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) – quando uma atitude dentro ou fora de pista é de louvar. Por Filipe CairrãoFotos Alexandre Araújo/HelloFoto Na quinta e última jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting, disputada este fim de semana, no KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste,…...