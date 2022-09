CPTT, Baja TT Sharish Gin: João Franco lidera o T2…

O jovem João Franco lidera isolado o Agrupamento T2 no CPTT, fruto de dois triunfos nas quatro provas realizadas, a que juntou dois segundos lugares. Numa competição que já teve três vencedores em quatro provas, a regularidade do jovem da Oeste Racing Competition leva-o a liderar folgado, com 94 pontos, mais 36 pontos que Joel Marrazes que venceu o T2 na Baja Oeste, mas que sem o resultado na Baja TT Montes Alentejanos, está longe da frente. Segue-se Fernando Barreiros,…...