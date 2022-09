Estoril Racing Tribute / Paulo Alves: Regresso à competição com uma prova especial

Os promotores ANPAC e a Motor Sponsor, em conjunto com a ACDME, regressam às atividades desportivas, após as férias de verão, no próximo fim de semana no Circuito do Estoril no que será um evento memorável que presta tributo a Paulo Alves e ao contributo que teve no desporto motorizado nacional.Em pista vão estar as 6 séries com assinatura dos 2 promotores nacionais e no paddock um leque de atividades desenhadas em exclusivo a pensar no grande público. A competir…...