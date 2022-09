F1: McLaren surpreendida com as equipas da frente

Esperava-se uma época francamente melhor por parte da McLaren. Comparando 2021 com a época atual, temos um claro retrocesso na performance da equipa, que procura ainda algumas soluções para o MCL36, apesar de já estar focada no carro da próxima época. A McLaren espera em 2023 criar uma base mais competitiva que a atual, evitando um desenvolvimento tão agressivo quanto o deste ano, com várias atualizações que, segundo James Key, têm surtido efeito. Mas são atualizações de vida curta e…...