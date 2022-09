F1: Equipas com Unidades Motrizes Ferrari foram as que mais evoluíram em 2022

Vimos recentemente que as equipas equipadas com Unidades Motrizes Ferrari são aquelas que menos voltas conseguiram dar este ano, em comparação com as unidades Mercedes, que têm apresentado uma fiabilidade superior. Mas como referido também nesse texto, nem só de fiabilidade depende o sucesso. Comparando os pontos conquistados em 2021 e 2022, vemos que as equipas com unidades Ferrari foram aquelas que mais evoluíram nestes últimos doze meses. Avaliando os pontos conquistados ao fim de 16 jornadas, vemos que a…...