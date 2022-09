F1: Sebastian Vettel ainda não decidiu o seu futuro

Sebastian Vettel vai dizer adeus à F1, colocando fim a uma carreira que conta com 17 épocas, quase 300 GP e quatro títulos mundiais. Vettel é ainda novo e tem ainda muito para dar ao mundo do desporto motorizado, mas ainda não sabe o que vai fazer no futuro. Para o alemão o futuro ainda é incerto, apesar de ver com bons olhos ter uma vida menos movimentada. Mas Vettel sabe que é uma pessoa competitiva e poderá voltar ao…...