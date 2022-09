Campeonato de Portugal de Karting Toyota/Bombarral: Já hã Campeões nacionais

Artur Loureiro, Guilherme Morgado, Martim Marques, Martim Meneses, Henrique Cruz e Renato Bolzan são os novos campeões nacionais de Karting, faltando definir os da categoria X30 Super Shifter dado que a classificação está suspensa. A edição 2022 do Campeonato de Portugal de Karting Toyota terminou este fim de semana, com a realização da quinta e última jornada dupla, no KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral, sob a organização da ACDME. Categoria X30A categoria-rainha do Campeonato de Portugal de Karting…...