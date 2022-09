Que futuro para a Porsche na F1?

Já existiram muitos ‘divórcios’ na Fórmula 1, e ‘namoros’ que não deram em casamento, mas há muito que não existia um caso com tanto impacto quando este da Porsche com a Red Bull… Tudo parecia encaminhado para que a Porsche e a Red Bull pudessem protagonizar um casamento de sonho, mas pouco antes da cerimónia os noivos voltaram estranhamente as costas, surpreendendo o paddock.Desde que se começou a falar do ingresso da marca alemã na Fórmula 1 que esta foi…...