Fórmula 1, Nyck de Vries: “Neste mundo, nem tudo tem a ver com desempenho”

Nyck de Vries parece ter várias portas abertas na Fórmula 1 e noutras disciplinas também. É o piloto do momento e a sua estreia numa corrida de F1 no GP de Itália aumentou o interesse e criou ímpeto para a entrada do neerlandês no pelotão de 2023.A Williams começou por ser a equipa a demonstrar mais interesse em de Vries para o lugar que pertence ainda a Nicholas Latifi, mas nos últimos dias a Alpine entrou na equação e depois…...