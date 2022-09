Fórmula 1: Episódio com Oscar Piastri faz Alpine considerar continuidade da Academia

O episódio que a Alpine viveu com o Oscar Piastri recentemente, parece ter feito tremido toda a estrutura francesa, chegando ao ponto de colocarem em causa a continuidade do programa de jovens pilotos. A academia Alpine é uma estrutura que apoia jovens pilotos, um programa visto como valioso para a equipa de Fórmula 1, mas a verdade é que a aposta ainda não deu qualquer fruto para os franceses. Piastri, um dos jovens pilotos com mais quilómetros em monolugares de…...