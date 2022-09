Fórmula 1, George Russell: conceito do W13 em 2023 não “está fora de hipótese”

O Mercedes W13 deste ano criou muita discussão quando foi revelado com o chamado conceito zero, com os flancos muito mais finos do que os carros das restantes equipas. Com os problemas do ‘porpoising’ a afetar brutalmente o desempenho do monolugar da equipa de Brackley durante grande parte da época, o conceito arrojado ainda surtiu qualquer efeito em termos de resultado e por isso não é ainda claro se a Mercedes vai continuar comprometida com esse design no carro do…...