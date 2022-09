MEMÓRIA, HÁ 20 ANOS: Tiago Monteiro nas ‘fileiras’ Renault e na Fórmula 3000

Há precisamente 20 anos, as coisas começaram a ganhar forte tração para Tiago Monteiro, com a passagem para o Campeonato Internacional de Fórmula 3000. Depois de quatro anos de F3 francesa, inglesa, Le Mans nos GTS, as coisas tornaram-se bastante mais sérias com a passagem para a F3000. Em 2003 passaria pela Fórmula CART na Fittipaldi-Dingman Racing, em 2004 foi para a World Series by Nissan com a Carlin Motorsport, ao mesmo tempo qe se tornou piloto de testes da…...