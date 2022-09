Rodrigo Testa vence em Imola no Campeonato Italiano de GT Sprint

Rodrigo Testa tem apenas 16 anos e iniciou com êxito novo percurso. Apenas três meses depois de ter feito a sua primeira prova de Velocidade, o piloto português conseguiu subir ao lugar mais alto do pódio em Imola, a contar para o Campeonato Italiano GT CUP Sprint, aos comandos de um Lamborghini Huracàn EVO 2. Um êxito que começou a ser construído em junho na pista de francesa de Paul Ricard e depois em julho no circuito belga de Spa…...