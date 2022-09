F1: Oito desistências por falta de fiabilidade para a Alfa Romeo

A Alfa Romeo prometeu muito no começo da época, com um carro rápido, apesar da falta de fiabilidade. Pensava-se que resolvendo os problemas de fiabilidade que a Alfa seria capaz de se bater com a McLaren e a Alpine de forma mais ou menos regular, mas tal não aconteceu. Além da equipa, ter perdido competitividade, mantém os problemas de fiabilidade e é a estrutura que mais vezes viu os seus carros desistirem por problemas mecânicos. São oito desistências no total…...