Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno: tempo de definições…

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno prossegue com a Baja TT Sharish Gin – Reguengos de Monsaraz/Mourão, quinta prova da competição que conta ainda com a Baja TT Norte de Portugal e a Baja Portalegre 500.Disputadas quatro provas, João Ferreira venceu as três primeiras e Tiago Reis a última, em Loulé e neste momento os números da competição já foram atualizados, pois já é conhecido o desfecho do recurso que João Ramos interpôs decorrente do ‘caso’ ocorrido na Baja TT…...