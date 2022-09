Monza ‘lamenta’ a má experiência dos adeptos que suscitam novas questões sobre o seu futuro na F1

Os organizadores do Grande Prémio de Itália lamentaram a má experiência que os adeptos de Fórmula 1 tiveram em Monza, no fim-de-semana passado, à medida que surgem novas questões sobre o futuro da corrida no calendário. Um número recorde de 336.000 pessoas compareceram nos três dias do fim-de-semana do GP de Itália, o que provou uma vez mais a crescente popularidade da F1. No entanto, as infraestruturas e a organização em Monza ficaram aquém das expetativas e não conseguiram lidar…...