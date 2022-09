Fórmula 1, Mattia Binotto: “mudar pessoas não é um caminho que queira seguir”

A temporada da Ferrari não tem correspondido à expectativa criada no início do ano. Vários fatores contribuíram para a perda do primeiro lugar e da diferença pontual e de performance para a Red Bull, que lidera ambas as classificações da Fórmula 1. Os mais reconhecidos pelos fãs, porém, são os erros estratégicos da equipa. Mattia Binotto, o responsável máximo da Scuderia não considera que substituir elementos da estrutura seja o melhor a fazer nesta fase, sendo mais importante, segundo o…...