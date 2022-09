F1: Esteban Ocon diz ser o melhor colega de equipa de Fernando Alonso depois de Hamilton

Apesar da corrida menos feliz de Esteban Ocon no Grande Prémio de Itália, o piloto francês tem sido uma das maiores (e boas) surpresas nesta temporada, alcançando consistentemente os pontos e lutando frequentemente pelo título não oficial de “melhor do resto” na Fórmula 1, a par de Lando Norris. No entanto, o francês não acredita que lhe sejam dados os créditos suficientes pela sua competitividade, comparativamente ao seu colega de equipa Fernando Alonso. Alonso tem geralmente mostrado um melhor ritmo…...