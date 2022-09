Fórmula 1: As opções de Nyck de Vries

O nome de Nyck de Vries já fazia parte do lote de possibilidades para a próxima época antes do brilharete que fez em Monza, quando teve a oportunidade de substituir Alexander Albon desde o terceiro treino livre até ao final da corrida do Grande Prémio de Itália. Aliás, o piloto neerlandês tem sido constantemente incluído como possível piloto para equipa X ou Y em diferentes temporadas da Fórmula 1, mas a realidade é que nunca teve essa oportunidade. Entretanto, fez…...