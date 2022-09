WRC, Richard Millener: “manter todos no mesmo nível e ver quem consegue continuar a melhorar”

O diretor da M-Sport/Ford, Richard Millener, elogiou Pierre Louis Loubet e a sua prestação no Rali da Grécia, particularmente após o contratempo do troço de abertura de sábado de manhã, que o atirou de segundo para o sétimo lugar: "Ele continuou, conseguiu contornar algumas questões técnicas, as quais penso que todos tiveram a sua quota-parte e acabou por ficar em quarto, pelo que deve estar muito orgulhoso.Tem melhorado continuamente ao longo deste ano, as suas estatísticas são bastante boas este…...