WRC, Pierre-Louis Loubet: “correr a tempo inteiro? É uma pergunta que têm de fazer à M-Sport”

Pierre-Louis Loubet ainda não tem em vista possibilidades de correr a tempo inteiro no WRC, mas o que fez no recente Rali da Grécia, pode estar a abrir-lhe as perspetivas.Não resta a mais pequena dúvida que a prestação de Pierre-Louis Loubet no Rali da Grécia esteve acima dos habituais pilotos da equipa presentes, Craig Breen e Gus Greensmith, ainda que um furo lhe tenha ‘estragado’ o resultado.E este não é exemplo único. Loubet tem aproveitado bem as oportunidades com a…...