F1: Daniel Ricciardo espera clarificar o futuro antes do GP de Singapura

Daniel Ricciardo está na sua última temporada com a McLaren. Com a amioria dos lugares na grelha para a próxima época já ocupados, a grande questão é se o australiano vai conseguir encontrar uma vaga na Fórmula 1. em 2023. Para Ricciardo, é evidente que ele quer mais estabilidade para si próprio do que qualquer outra coisa. O piloto esteve sob contrato com a Red Bull Racing durante cinco anos. Fez então parte da equipa da Renault durante dois anos,…...