Lando Norris: A recuperação no GP de Itália foi “uma das minhas melhores corridas na F1”

Lando Norris descreveu o seu sétimo lugar no Grande Prémio de Itália como uma das melhores corridas da sua carreira na Fórmula 1 no que diz respeito à “gestão e ser paciente” com o desenrolar dos acontecimentos. Norris beneficiou das várias penalizações na grelha de outros pilotos para partir do terceiro lugar no Grande Prémio de Itália. No entanto, um mau arranque quando as luzes se apagaram viu-o ficar ‘colado’ ao chão, perdendo várias posições para os seus rivais. “Foi…...