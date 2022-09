Fórmula 1: Abertas as ‘audições’ para lugar na Alpine com teste para 4 pilotos

Colton Herta não vai efetuar mais testes com a McLaren como fez em Portimão recentemente, mas deverá realizar um teste, que mais parece uma audição, com a Alpine, juntamente com mais 3 outros pilotos que procuram ser o próximo companheiro de equipa de Esteban Ocon.Segundo a publicação Racingnews365.com, Mick Schumacher, Jack Doohan, Colton Herta e Nyck de Vries deverão estar aos comandos do Alpine A521 da época passada nos próximos dias num teste que se realizará no circuito de Hungaroring.…...