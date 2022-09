Fórmula 1: desporto ou Hollywood?

Parece que a Fórmula 1 e os adeptos não conseguem lidar com situações de Safety-Car nas últimas voltas e, depois da polémica do ano passado em Yas Marina, este ano em Monza voltou a haver desagrado com a forma como o final do Grande Prémio de Itália se desenrolou.Daniel Ricciardo, com a unidade de potência Mercedes do seu McLaren a entregar a sua alma ao Criador quando faltavam sete voltas para o fim da corrida, recordou o que se passou…...