Fórmula 1: Equipas não chegaram a acordo sobre Safety Car após Abu Dhabi em 2021

Depois da corrida do Grande Prémio de Itália ter terminado com o pelotão atrás do Safety Car, a decisão foi muito criticada por alguns chefes de equipas, mas segundo Andreas Seidl, responsável da McLaren, foram as equipas que não chegaram a acordo para que as corridas passem a não terminar sob Safety Car depois dos acontecimentos em Abu Dhabi.“Apesar da FIA e da Fórmula 1 nos pressionarem para encontrar soluções, cabia-nos a nós, enquanto equipas, e a praticamente todas não…...