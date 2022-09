Fórmula 1: Presidente do Automobile Club Milano diz que Vettel deve desculpar-se

As críticas de Sebastian Vettel à passagem dos aviões na pista de Monza antes da corrida do Grande Prémio de Monza e ao Presidente da República de Itália, Sergio Mattarella, não caíram bem no país e levou mesmo o Presidente do Automobile Club Milano a sugerir uma pedido de desculpa do piloto a todos os italianos.O piloto da Aston Martin criticou a Fórmula 1 de ceder aos seus objetivos de neutralidade carbónica para alimentar o "ego" do presidente italiano que…...