GP de Itália F1: Günther Steiner alega que a Haas foi “tramada” pelos diretores de corrida

Günther Steiner afirmou que a Haas foi “tramada pelos diretores [de corrida]” com uma série de decisões que prejudicaram a equipa no Grande Prémio de Itália. Mick Schumacher e Kevin Magnussen terminaram em 12º e 16º lugar, respetivamente. Magnussen teve um bom início de prova, com bastantes lugares conquistados, até ter recebido uma penalização de cinco segundos por abandonar a pista e ganhar vantagem com a infranção na primeira chicane da primeira volta. Isto apesar do dinamarquês ter sido atingido…...