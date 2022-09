ELMS: Portugueses à conquista de Spa

O ELMS entrou na reta final, faltando duas corridas para o fim da época. As 4 Horas de Spa-Francorchamps (23-25 de Setembro) apresentam uma lista bem recheada, com 41 inscritos. 118 pilotos e 27 equipas de 33 nações diferentes irão competir no que é considerado um dos circuitos mais desafiantes do mundo e a representação lusa está garantida. Nos LMP2, há novidades com a entrada de Juan Manuel Correa, para o lugar de Lorenzo Colombo no Oreca #9 da Prema.…...