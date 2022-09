F1: Helmut Marko a caminho do Japão para novas negociações com a Honda

O Dr. Helmut Marko, conselheiro da Red Bull Racing, está a planear uma viagem ao Japão para proceder com as negociações com a Honda para 2026, ano em que entram em vigor novos regulamentos relativos à unidade motriz. O anúncio da viagem do austríaco surge poucos dias após a ‘queda’ das negociações da Red Bull com a Porsche. Atualmente, embora nada seja oficial, sabe-se que os motores da Red Bull Powertrains ainda estão a ser apoiados tecnicamente pelo fabricante japonês.…...