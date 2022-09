GP de Itália de F1: Max Verstappen termina sonho dos ‘tifosi’

Depois do Grande Prémio da Bélgica, esperava-se que em Monza fosse Max Verstappen o grande favorito ao triunfo, mas algumas circunstâncias fizeram sonhar os ‘tifosi’.No entanto, o holandês voltou a mostrar-se imparável e conquistou o seu décimo primeiro triunfo da temporada, ao impor-se no GP de Itália. O histórico circuito transalpino, com as suas longas retas e poucas curvas, pede um conjunto de exigências muito semelhante ao de Spa-Francorchamps – eficiência aerodinâmica – e neste aspecto o Red Bull RB18…...