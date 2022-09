GP de Itália de F1/2º Pelotão: Lando Norris marca a diferença para Daniel Ricciardo

Lando Norris impôs-se na luta do segundo pelotão, no Grande Prémio de Itália, mas o que mais sobressaiu foi a falta de competitividade de Daniel Ricciardo no circuito onde o ano passado venceu, justificando a escolha da McLaren em o substituir.Esperava-se em Monza mais um duelo entre a Alpine e a equipa de Woking, as protagonistas na luta pelo quarto lugar do Campeonato de Construtores e, depois de ter sofrido pesadas derrotas na Bélgica e na Holanda, aguardava-se que os…...