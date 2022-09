Fórmula 1: 10 lições do GP de Itália

Por Pedro André Mendes e Fábio Mendes Terminou a jornada tripla após as férias com o Grande Prémio de Itália, que apesar de ter terminado com mais uma polémica com o Safety Car, com Max Verstappen a vencer em 'casa' da Ferrari e com milhares de Tifosi a preencher na mesma a pista de Monza para a cerimónia do pódio. Escolhemos dez lições que aprendermos no fim de semana 'italiano'. Verstappen imparávelMax Verstappen continua imparável. 11ª vitória este ano, quinta…...