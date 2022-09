CPM, Caramulo: Luís Silva é campeão nacional nos Legends

O Caramulo serviu de cenário ao fim-de-semana perfeito de Luís Silva, que rematou as contas do Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group com o sétimo triunfo consecutivo, garantindo o seu estatuto de invencível na época. Novamente imperial na forma com extrai toda a competitividade do seu BMW M3, o famalicense junto à sétima vitória consecutiva da temporada a conquista do título nacional, rodando sempre “a milhas” dos adversários. Aplicou a “dose” do costume vencendo todas as subidas em…...