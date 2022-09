CPM, Caramulo: A primeira de António Rodrigues

A 31ª edição da Rampa do Caramulo ficará para sempre marcada na carreira de António Rodrigues. O piloto de Santa Marta de Penaguião levou o Silver EF10 da equipa NJ Racing/Lusimed à primeira vitória absoluta da sua carreira, depois de ter sido manifestamente o mais forte durante todo o fim-de-semana. António Rodrigues tornou-se assim o quarto vencedor diferente esta época, juntando-se a Hélder Silva, José Correia e Pedro Salvador. Fê-lo com classe, sendo o mais rápido em todas as subidas…...