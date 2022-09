WRX, Montalegre: O que há de novo este ano?

Montalegre prepara-se para mais uma grande festa, desta vez com muitas novidades. Eis o que teremos de novo para este ano: · Formato duplo na prova do Mundial, com uma Final no sábado e outra no domingo; · Supercars elétricos (RX1e) de tração integral com 2 motores elétricos (1 por cada eixo), capazes de debitar cerca de 680 cavalos de potência (500 KW) e 880 NM de binário; · O português João Ribeiro na luta pelo título do Europeu RX3;…...