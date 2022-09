WRX: À conquista de Montalegre

Por Duarte Mesquita Aí está o novo Mundial de Ralicross “elétrico” a estrear-se no nosso país! Motivo mais do que suficiente para visitar Montalegre no próximo fim-de-semana, que recebe igualmente o Europeu de Ralicross RX1, onde os Supercars a combustão prometem puro espetáculo. E para completar o cardápio, teremos o nosso João Ribeiro a continuar a sua batalha pelo título Europeu RX3 O circuito internacional de Montalegre recebe a terceira prova do Mundial de Ralicross deste ano, um campeonato totalmente…...