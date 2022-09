GP de Itália de F1, um primeiro olhar: O problema da Ferrari já não foi a estratégia

Nada parece parar Max Verstappen e a Red Bull, como se verificou no Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, e neste momento nem com estratégias agressivas, e desta feita perfeitamente compreensivas, a Ferrari tem como bater o neerlandês, de momento.Depois da forma como foi ‘trucidada’ em Spa-Francorchamps, não se esperava que a ‘Scuderia’ pudesse travar a cavalgada triunfal do Campeão do Mundo em Monza, dado que também o traçado transalpino privilegia a eficiência aerodinâmica e velocidade de ponta.Contudo, ao…...