GP de Itália: Lewis Hamilton diz que a F1 deve prolongar as corridas em vez de as terminar sob Safety Car

Lewis Hamilton diz que a Fórmula 1 deveria considerar a possibilidade de alargar as corridas de modo a evitar que estas terminem atrás do Safety Car. O Safety Car foi colocado em pista quando o McLaren de Daniel Ricciardo parou, com seis voltas para o final do Grande Prémio de Itália. A corrida não foi reiniciada e terminou atrás do Safety Car, o que provocou várias críticas por parte dos adeptos. Hamilton disse à sua equipa no rádio que a…...