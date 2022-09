GP Itália F1: FIA reage às críticas sobre final da corrida

Após as críticas sobre a forma como terminou a corrida do Grande Prémio de Itália, a FIA explicou as razões para a direção de corrida ter mantido todo o pelotão atrás do Safety Car e não foi permitido aos pilotos competirem entre si na última volta.Na volta 48 de 53, o McLaren de Daniel Ricciardo ficou parado em pista na zona de Lesmo com, o que parece ter sido uma falha na unidade motriz, o que significou a entrada do…...