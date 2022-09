GP de Itália F1, George Russell: “Não interessa se somos rápidos ou lentos, nós continuamos a conquistar pódios”

A Mercedes terminou uma vez mais no pódio, num fim-de-semana que se avizinhava bastante complicado para os ‘flechas de prata’. George Russell não se envolveu em batalhas diretas, geriu a sua corrida e, aproveitando as penalizações de todos os outros pilotos, arrecadou mais um pódio esta época, cimentando o 4º lugar na tabela de pilotos. “Penso que disse no rádio à equipa, não interessa se somos rápidos ou lentos, nós continuamos a conquistar pódios”. “Felizmente, este fim-de-semana conseguimos o que…...